Washington, 06 sept. Yonhap – Le secrétaire à la Défense américain Jim Mattis a assuré ce mercredi son homologue sud-coréen que toute menace nord-coréenne rencontrera une réponse militaire «massive, efficace et écrasante», a fait savoir sa porte-parole.

Au cours d’un entretien téléphonique, Mattis et le ministre sud-coréen de la Défense Song Young-moo ont discuté du sixième et plus puissant essai nucléaire que la Corée du Nord a effectué dimanche dernier.

«Le secrétaire Mattis a assuré le ministre Song que les Etats-Unis maintiendront un engagement dur comme fer envers la défense de la République de Corée», a dit la porte-parole du Pentagone, Dana White, en utilisant le nom officiel de la Corée du Sud. «Il a en outre souligné que toute menace posée aux Etats-Unis, à leur territoire ou à leurs alliés fera face à une réponse militaire massive, efficace et écrasante.»

Les chefs de défense ont également abordé les moyens d’améliorer la coopération bilatérale, trilatérale et régionale dans le domaine de la défense pour contribuer à la paix et la stabilité de l’Asie du Nord-Est et de la région Asie-Pacifique, a ajouté White.

Dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que Song et Mattis sont tombés d’accord pour renforcer la posture de défense combinée et dissuader les provocations nord-coréennes en renforçant le déploiement régulier des moyens militaires stratégiques et les exercices militaires conjoints sur et autour de la péninsule coréenne.

Ils se sont également accordés à dire que la communauté internationale doit pleinement mettre en œuvre les sanctions actuelles sur la Corée du Nord et adopter de nouvelles mesures punitives, a-t-il ajouté.

Un extrait de l’article – on note que ces menaces, intimidations, provocations ont commencé depuis longtemps – Bush, Clinton, CIA – Adaptation Yandex – Les tensions ont été exacerbées par la guerre secrète cyber-attaque que Obama a lancé contre la Corée du Nord pour endommager et ralentir son programme de missiles. Au cours des années d’Obama, la Corée du Nord a testé trois bombes nucléaires, malgré la cyber-attaque, a élargit rapidement ses capacités de missiles. Comme la situation se détériorait, Obama a entrepris une série d’exercices militaires avec la Corée du Sud qui a augmenté en volume et en rythme au cours de son administration. Parmi eux figuraient des survols sans précédent par des B-52 et bombardiers furtifs B1-B ainsi que la formation de « frappes de décapitation » conçu pour sortir Kim et son leadership. Tout cela conduit tout droit à la crise, Trump a hérité et n’a fait qu’empirer les choses… archive.is