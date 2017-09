Syrie, Armée : L’ennemi israélien agresse l’une des positions militaires près de Messiyaf

israel a tiré plusieurs missiles vers Hama, deux martyrs!⚠️

Damas/ Dans une tentative désespérée pour rehausser le moral des terroristes du réseau « Daech », l’aviation de l’ennemi israélien a agressé aujourd’hui à l’aube l’une des positions militaires près de Messiyaf dans la banlieue de Hama.

Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le Commandement général de l’armée et des forces armées a précisé : ‘’L’aviation de l’ennemi israélien a lancé ce matin à 02 h42 plusieurs missiles à partir de l’espace aérien libanais et pris pour cible l’une de nos positions militaires près de Messiyaf, faisant deux martyrs et causant des dégâts matériels sur place‘’.

Et le Commandement général de poursuivre : ‘’Cette agression intervient dans le cadre d’une tentative désespérée visant à rehausser le moral des groupes du réseau terroriste « Daech », après les victoires remportées par l’armée arabe syrienne contre le terrorisme sur plusieurs axes’’.

Le Commandement général a mis en garde contre ‘’les graves répercussions de tels actes agressifs sur la sécurité et la stabilité de la région’’, réitérant sa détermination à éradiquer le terrorisme de tous les territoires de la République Arabe Syrienne’’.

D.H./ R.B.

sana.sy