Moscou : Plus de 200 terroristes du réseau «Daech» ont été tués à Deir Ezzor

Les missiles russes ont frappé les terroristes de Daech d’origine russe qui contrôlaient Deir Ezzor

Moscou / Le ministère russe de la défense a affirmé que des unités de l’armée syrienne, avec un soutien aérien et de missiles russe, avaient pris le contrôle d’une zone de «Daech» fortifiée et contrôlé par des terroristes d’origine russe et de la Communauté des Etats indépendants (CEI), dans la périphérie de Deir Ezzor.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère a indiqué qu’après la prise de contrôle de cette zone, des informations de renseignements obtenues par des différentes canaux avaient confirmé que des terroristes d’origine russe ou des pays de la CEI la contrôlaient.

Le communiqué fait noter que les coupe aux missiles, portés par la frégate russe «Emiral Essen» avaient fait plus de 200 terroristes tués et détruit 12 véhicules, dont 4 tanks, 6 canons et mortiers, et 3 dépôts de munitions.

Le communiqué ajoute que les unités de l’armée syrienne poursuivent leurs opérations pour libérer complètement la ville de Deir Ezzor.

Le ministère a fait savoir que les terroristes avaient planté des mines dans toutes les entrées de la zone précitée et toutes les installations qui s’y trouvaient et pris la fuite, laissant derrière eux 4 véhicules 4×4, des quantités d’armes et plus de 100 engins explosifs et mines.

Lavrov : Briser le siège imposé à Deir Ezzor est un indice très important dans le trajet de la lutte contre le terrorisme

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que le brisement du siège imposé à la ville de Deir Ezzor par le réseau terroriste « Daech » est un indice très important dans le trajet de la lutte contre le terrorisme en Syrie.

Participant au Forum économique oriental dans la ville russe de Vladivostok, Lavrov a fait savoir que le brisement de ce siège donne l’opportunité pour réaliser un autre objectif important, à savoir : la libération du gouvernorat de Deir Ezzor des terroristes.

Il a, en outre, émis l’espoir de parvenir prochainement à un accord définitif sur la zone de désescalade à Idleb.

Razane / L.A.

sana.sy

Chef Poutine l’a dit, les frapper là-bas avant qu’ils ne reviennent à la maison