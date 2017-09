Le Hezbollah félicite la Syrie résistante pour sa grande victoire à Deir ez-Zor

Cette victoire est la victoire du peuple syrien, Hezbollah

Le Hezbollah a félicité dans un communiqué » la Syrie résistante, en son président , en sa direction, ses forces armées héroïques, son peuple qui a patienté et qui a offert des sacrifices, pour sa grande victoire sur le terrorisme. Une victoire qui s’est traduite par la levée du siège de Daech sur les parties résistantes de la ville de Deir al-Zour. Cette victoire a ouvert la voie à la libération des zones restantes contrôlées par l’organisation terroriste Daech , dans l’est syrien. »

Le Hezbollah a souligné que « cette grande victoire n’aurait été possible sans la détermination des dirigeants syriens , sa persistance à récupérer toutes les terres que les terroristes – quelque soit le label ou bannière ou affiliation ou sources de financement – avaient occupé. Sans les innombrables et continus sacrifices des forces armées syriennes, que ce soient celles qui ont libéré la ville ou celles qui ont résisté durant une période de plus de trois ans, dans l’histoire des peuples sera marquée par ceux-là qui ont refusé de se rendre et de se laisser vaincre ».

Le texte poursuit: »cette victoire est la victoire du peuple syrien, qui est resté à Deir al-Zour durant toute la période du siège, c’est également une victoire remarquable et bénie pour tous les alliés de la Syrie qui se sont tenus à ses côtés ».

Enfin, le Hezbollah a estimé que « cette victoire est le prélude à la libération de tout le reste des territoires syriens encore occupés par le terrorisme , ce terrorisme soutenu par l’étranger et qui exécute ses ordres », soulignant qu’ »une Syrie unifiée est restée et restera inébranlable face à la grande conspiration dont elle a été la cible ».

french.almanar.com.lb