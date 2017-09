Poutine félicite Assad pour la victoire à Deir ez-Zor

Le Président Poutine a adressé un télégramme au Président syrien Bachar el-Assad

Réagissant à la percée du blocus dans l’ouest de Deir ez-Zor, le Président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme de félicitations à son homologue syrien Bachar el-Assad, a annoncé aux journalistes le porte-parole du dirigeant russe Dmitri Peskov.

#Putin sends message to President Assad praising strategic victory in Deir ez-Zor: Important step on way to liberating #Syria from terrorism pic.twitter.com/G8kh9yXtwM — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 5 septembre 2017

Vladimir Poutine a adressé un télégramme de félicitations au Président syrien après que les troupes gouvernementales syriennes ont effectué une percée ce mardi dans l’ouest de la ville syrienne de Deir ez-Zor où elles subissaient un siège depuis 3 ans, a rapporté le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Le Président Poutine a fait parvenir un télégramme au Président syrien Bachar el-Assad, dans lequel il a salué cette victoire stratégique et félicité le Président syrien de ce pas important menant vers la libération du territoire syrien du terrorisme», a indiqué M. Peskov.

Selon lui, les détails de ce télégramme seront rendus publics plus tard.

Plus tôt dans la journée de mardi, on avait appris qu’après trois ans d’encerclement dans l’ouest de Deir ez-Zor les troupes gouvernementales syriennes avaient réussi à percer les lignes ennemies et rejoindre les troupes assiégées par les djihadistes de Daech. Une source militaire a indiqué à Sputnik que le drapeau syrien avait été hissé au-dessus de la ville.

D’après cette même source, l’armée syrienne et ses alliés livrent des combats acharnés à 35 ou 40 kilomètres au sud de Deir ez-Zor. Les combats sont accompagnés de tirs d’artillerie et de mortiers des deux côtés. Les avions russes et syriens apportent un soutien aérien aux combattants.

Située à 400 km au nord-est de Damas, la ville syrienne de Deir ez-Zor compte près de 200.000 habitants. La province de Deir ez-Zor était totalement contrôlée par Deach depuis trois ans, à l’exception de quelques quartiers et d’une base aérienne au sud et à l’ouest de la ville.

The Defence Minister reported to the President on breaking the siege of Deir ez-Zor https://t.co/rjzaHUOf48 — President of Russia (@KremlinRussia_E) 5 septembre 2017

Министр обороны доложил Президенту о завершении операции по деблокированию Дейр-эз-Зора https://t.co/j1X5kZyE0d — Президент России (@KremlinRussia) 5 septembre 2017