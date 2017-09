Poutine: «Dur de dialoguer avec un pays qui confond l’Autriche et l’Australie»

Vladimir Poutine a dénoncé la réduction de la mission diplomatique russe aux États-Unis, déclarant qu’il était difficile de dialoguer avec «un pays qui confond l’Autriche avec l’Australie».

Lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet BRICS en Chine, Vladimir Poutine a commenté les tensions diplomatiques entre Moscou et Washington, déclarant que la Russie se réservait le droit de réduire le nombre de diplomates américains à Moscou en riposte aux actions américaines.

«C’est leur droit, mais cela a été fait de manière grossière», a déclaré le dirigeant russe.

Selon M.Poutine, il est difficile de «s’entretenir avec un pays qui confond l’Autriche et l’Australie, mais on ne peut rien y faire». «Nous nous réservons le droit de réduire le nombre de diplomates américains à Moscou, mais pour le moment ne le ferons pas», a-t-il déclaré.

Le Président russe a en outre promis que Moscou saisirait la justice pour contester la privation du droit d’administrer ses biens diplomatiques aux États-Unis.

«Voyons comment fonctionne leur système judiciaire tant vanté», a-t-il commenté.

Rappelons que les relations diplomatiques entre Moscou et Washington sont entrées dans une nouvelle spirale de tensions jeudi dernier, lorsque les autorités américaines ont exigé que Moscou ferme son consulat général à San Francisco ainsi que ses deux représentations commerciales à Washington et à New York à compter de samedi.

Samedi, des perquisitions ont eu lieu dans la mission commerciale russe à Washington et dans le consulat à San Francisco. Le ministère russe des Affaires étrangères l’a prouvé en publiant un certain nombre de vidéos prises sur le terrain. De son côté, le département d’État a déclaré qu’il s’agissait d’«inspections».

fr.sputniknews.com