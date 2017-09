Mise en garde de Poutine au monde : la Corée du Nord « à la veille d’un conflit à grande échelle ».

Alors que les tensions entre les Etats-Unis, leurs alliés régionaux et la Corée du Nord se poursuivent, en fonction des prochains missiles testés par Kim Jong Un, et selon que Kelly peut empêcher Trump de tweeter pour les prochaines heures, le président russe Vladimir Poutine a décidé de peser personnellement sur le conflit pour la première fois depuis que l’ONU a adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord un peu plus tôt ce mois-ci. Dans un article publié sur le site web du Kremlin, le président russe a averti que les deux parties « s’équilibrent à la veille d’un conflit à grande échelle », ajoutant que toute tentative de faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle mette fin à son programme nucléaire serait « futile » et que la seule solution tenable à l’impasse serait un « dialogue assorti de conditions préalables ».

« Il est essentiel de résoudre les problèmes de la région par un dialogue direct impliquant toutes les parties sans poser de conditions préalables (pour de tels pourparlers) », a écrit M. Poutine. « Les provocations, la pression, la guerre et la rhétorique offensante ne mènent nulle part. »

Ses remarques sur une solution diplomatique faisaient allusion à une « feuille de route » pour la paix formulée conjointement entre la Russie et la Chine… sans les États-Unis.

Selon le plan conjoint russo-chinois de désescalade, la Corée du Nord cesserait de travailler sur son programme de missiles en échange de l’arrêt des exercices de guerre à grande échelle entre les États-Unis et la Corée du Sud, ce qui permettrait aux tensions de s’apaiser progressivement.

En voici plus d’après Al Jazeera :

« La Russie estime que la politique consistant à faire pression sur Pyongyang pour qu’elle mette un terme à son programme de missiles nucléaires est malavisée et vaine », a-t-il écrit dans l’article envoyé aux médias du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine et d’Afrique du Sud – les États membres du BRICS.

« Les problèmes de la région ne devraient être résolus que par un dialogue direct et sans conditions préalables entre toutes les parties concernées. Les provocations, la pression et la rhétorique militariste et insultante sont une voie sans issue. »

Pas plus tard que la semaine dernière, les tensions entre les deux parties semblaient s’apaiser, le secrétaire d’État américain Rex Tillerson louant la retenue du pays après que le Nord ait passé près d’un mois sans nouveau test de missiles, en dépit des nouvelles sanctions restrictives de l’ONU qui sont entrées en vigueur le 5 août. Cela a rapidement changé avec le début des exercices militaires conjoints annuels de 11 jours des Etats-Unis et de la Corée du Sud, qui semblent avoir provoqué une réaction particulièrement exacerbée de la part du Nord cette année, provoquant non pas un mais deux tirs de roquettes au cours des jours suivants.

Il y a deux jours, le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov aurait averti Tillerson qu’il serait » dangereux » de pousser à plus de sanctions contre la Corée du Nord.