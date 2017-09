La Russie tire des missiles Kalibr sur les sites de Daech près de Deir ez-Zor

La frégate Amiral Essen de la marine russe de la mer Noire a effectué des tirs de missiles Kalibr sur les sites de Daech près de la localité syrienne de Deir ez-Zor, a annoncé ce mardi le ministère russe de la Défense.

Le ministère russe a communiqué ce mardi que de nombreux missiles Kalibr ont été tirés sur les sites de Daech dans la région de Deir ez-Zor, en Syrie.

Russian Navy’s frigate Admiral Essen in the Mediterranean Sea has fired 3 Kalibr cruise missiles at ISIS targets near #DeirEzzor . pic.twitter.com/xyh1vUARJy

— Military Advisor (@miladvisor) 5 septembre 2017