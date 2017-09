Assad félicite les défenseurs de Deir ez-Zor pour leur victoire sur Daech

Suite à la percée du blocus long de trois ans de la ville syrienne de Deir ez-Zor, le Président Bachar el-Assad a félicité l’armée pour cette victoire sur les extrémistes de Daech, a annoncé le service de presse de la présidence.

Lors de l’entretien avec le commandant de la défense de Deir ez-Zor, le Président syrien Bachar el-Assad a félicité les soldats de l’armée gouvernementale pour avoir percé le blocus de trois ans et pour sa victoire sur Daech dans le secteur, a annoncé le service de presse de la présidence.

Lors de l’entretien téléphonique avec les responsables militaires engagés dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, dont le général de brigade Rafiq Shahadah, le Président syrien Bachar el-Assad a déclaré: «Vous n’étiez pas nombreux, mais vous avez sacrifié ce qui est le plus cher au nom des civils, ceci restera gravé dans l’Histoire… Vous vous retrouvez désormais côte à côte avec vos camarades qui sont venus à votre aide et ont mené les batailles les plus difficiles pour briser le siège de la ville».

Plus tôt dans la journée de mardi, on a appris qu’après trois ans d’encerclement dans l’ouest de Deir ez-Zor les troupes gouvernementales syriennes avaient réussi à percer les lignes ennemies et rejoindre les troupes encerclées par les djihadistes de Daech. Une source militaire a indiqué à Sputnik que le drapeau syrien avait été hissé au-dessus de la ville.

D’après cette même source, l’armée syrienne et ses alliés livrent des combats acharnés à 35 ou 40 kilomètres au sud de Deir ez-Zor. Les combats sont accompagnés de tirs d’artillerie et de mortiers massifs des deux côtés. Les avions russes et syriens apportent un soutien aérien.

Située à 400 km au nord-est de Damas, la ville syrienne de Deir ez-Zor compte près de 200.000 habitants. La province de Deir ez-Zor était totalement contrôlée par Deach depuis trois ans à l’exception de quelques quartiers et d’une base aérienne au sud et à l’ouest de la ville.

Les terroristes ont privé plus de 100.000 personnes d’eau, de médicaments et de produits de première nécessité. Seules les denrées larguées par l’aviation syrienne permettent aux habitants de la ville de survivre au blocus inhumain imposé par les terroristes.

fr.sputniknews.com

الرئيس #الأسد يجري اتصال هاتفياً قبل قليل مع رئيس اللجنة الأمنية بـ #دير_الزور وقائد الفرقة 17 وقائد اللواء 104 حرس الجمهوري وأبطال المطار pic.twitter.com/pVrnuWMJef — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 5 septembre 2017

Site de la Présidence Syrienne

In motion: The moment Syrian troops trapped for 3 years meet with siege breaking Tiger forces at the perimeter of 137 regiment #DeirEzzor pic.twitter.com/GNT6GVAbpW — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 5 septembre 2017