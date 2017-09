L’aviation russe fait 80 sorties sur les positions de « Daech »

L’aviation russe continue de harceler Daech

Moscou / Le ministère russe de la Défense a indiqué que ses avions de combat opérant en Syrie avait fait 80 sorties sur les positions des terroristes de « Daech » dans le gouvernorat de Deir Ezzor dans le cadre de leur soutien aux unités de l’armée arabe syrienne terrestres qui avancent pour briser le siège imposé à la ville.

Dans un communiqué diffusé sur son site web, le ministère a indiqué que les avions de combat russes opérant en Syrie avaient fait, simultanément avec les opérations de l’armée syrienne à Deir Ezzor, 80 sorties qui s’étaient soldées par la destruction de deux chars, de trois véhicules et de plus de 10 véhicules des terroristes de « Daech », et par la neutralisation et la blessure de plus de 70 terroristes.

Le ministère a souligné que les unités de l’armée syrienne opérant dans la banlieue sud de Raqqa avaient avancé 8 km pendant les dernières 24 heures et s’étaient emparées de deux collines stratégiques, soulignant que d’autres unités avaient progressé du côté de la ville de Sukhna, expulsé les terroristes de leurs positions sur la route de Palmyre-Deir Ezzor et accédé aux environs de la localité de Kabajeb dans la banlieue ouest de Deir Ezzor.

Le ministère a estimé que la défaite du réseau terroriste « Daech » dans la banlieue de Deir Ezzor et le brisement du siège imposé à la ville de Deir Ezzor constitueront une défaite stratégique pour le réseau terroriste en Syrie.

A.Chatta

sana.sy

Vidéo Est Hama

Des unités de l’armée arabe syrienne, soutenues par l’armée de l’air, avancent en direction de Deir Ezzor