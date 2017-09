Deir ez-Zor :Victoire imminente de l’armée syrienne et ses alliés

Seuls 20 km séparent désormais les troupes syriennes de la ville de Deir ez-Zor assiégée depuis trois ans par «Daech».

L’offensive de l’armée syrienne est imminente. Les troupes gouvernementales progressent vers la ville de Deir ez-Zor, encerclée depuis trois ans par «Daech», et envisagent de l’atteindre d’ici deux jours.

«Les héros de l’armée arriveront à Deir ez-Zor d’ici 24 à 48 heures», a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi le gouverneur de la province éponyme, Mohammed Ibrahim Samra, contacté par Reuters.

Selon lui, l’armée se trouve actuellement à 18 à 20 km des abords de la ville.

Située à 400 km à l’est de Damas, la ville syrienne de Deir ez-Zor compte près de 200.000 habitants. Sa partie orientale est tenue par «Daech» tandis que les régions occidentales, du sud ainsi que l’aérodrome militaire sont sous contrôle de l’armée.

Les terroristes ont privé plus de 100.000 personnes d’eau, de médicaments et de produits de première nécessité. Seules les denrées larguées par l’aviation syrienne permettent aux habitants de la ville de survivre au blocus inhumain imposé par les terroristes.

french.alahednews.com.lb

Once the Syrian army on Kobajeb-Ash Sholah axis meet with Tiger forces at Mount Neerman, that entire ISIS area will be cleared #DeirEzzor pic.twitter.com/J4Ps6ZIf5X

— The’Nimr’Tiger 🇸🇾 (@Souria4Syrians) 4 septembre 2017