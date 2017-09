Trump s’exprime sur l’opportunité d’attaquer militairement la Corée du Nord

Le Président Donald Trump n’a pas exclu ce dimanche la possibilité d’effectuer une frappe sur la Corée du Nord, pays qui a annoncé avoir «parfaitement réussi» l’essai d’une bombe H.

«Nous allons voir», a-t-il déclaré, interrogé sur la possibilité d’attaquer militairement la Corée du Nord.

Plus tôt, M.Trump et des membres de l’administration américaine avaient déclaré examiner «toutes les options» à l’encontre de Pyongyang.

La Corée du Nord a affirmé avoir procédé avec succès, dimanche, à l’essai souterrain d’une bombe à hydrogène capable d’être transportée par un missile balistique intercontinental. Il s’agit du sixième essai mené par la Corée du Nord depuis 2006.

Le test a provoqué deux secousses de magnitude 6,3 et 4,6 respectivement. L’agence météorologique du Japon (JMA) a par la suite indiqué que celles-ci étaient d’une puissance au moins 10 fois supérieure à celle du dernier essai nucléaire nord-coréen mené l’an passé.

fr.sputniknews.com

I will be meeting General Kelly, General Mattis and other military leaders at the White House to discuss North Korea. Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 septembre 2017