Pyongyang déclare le succès de l’essai d’«une bombe H pour un ICBM»

Chef Kim a la bombe H

SEOUL, 03 sept. (Yonhap) – La Corée du Nord a déclaré le succès de l’essai d’«une bombe H destinée à équiper un missile balistique intercontinental» lors d’une annonce importante donnée à 15h30 (heure de Séoul) ce dimanche.

Le communiqué publié par le Centre d’études des armes nucléaires de la Corée du Nord a confirmé le succès de l’essai d’une bombe H à 12h (heure de Pyongyang, 12h30 à Séoul) par les scientifiques nord-coréens, a rapporté la Télévision centrale nord-coréenne (KCTV).

«Cet essai d’une bombe H s’est déroulé dans le but de prouver et d’identifier la fiabilité et la précision de la tête d’un missile balistique intercontinental (ICBM) ainsi que des technologies de contrôle de puissance de la bombe H nouvellement introduites et de son architecture intérieure», a précisé le communiqué.

«Les données et les indices sur l’explosion totale, le taux de puissance entre la fission et la fusion nucléaire ainsi que la tête nucléaire ont démontré que ces chiffres ont atteint leur valeur préprogrammée. Cet essai d’une puissance jamais atteinte par le passé n’a souffert d’aucune fuite de substances nucléaires à la surface du sol et n’a eu aucune influence négative sur l’environnement», selon le communiqué.

«A travers cet essai, la précision des technologies de contrôle de la réaction nucléaire en chaîne de la bombe H a été complètement prouvée et le taux d’utilisation des substances nucléaires de première et deuxième instances est arrivé au niveau préprogrammé», a détaillé l’annonce importante.

Le communiqué a ainsi confirmé que «les technologies de compression symétrique de la gargousse de bombe H et de fission nucléaire ainsi que la détonation de la fusion thermique sous une haute température suivi des réactions en chaîne de la fission et de la fusion ont bien prouvé leur fiabilité».

Le régime nord-coréen a affirmé que «nous avons réussi à prouver que nos technologies ont atteint un haut niveau qui permet d’ajuster aisément la puissance de la tête nucléaire selon les cibles. Il s’agit d’un pas important vers notre objectif de finaliser nos forces nucléaires».

La décision de procéder à cet essai a été prise ce matin pendant une réunion des membres permanents du Comité politique du Parti du travail de la Corée du Nord, selon l’annonce importante.

Cette annonce confirme donc qu’il s’agit du 6e essai nucléaire en Corée du Nord. Elle a été donnée 3 heures après la détection d’un séisme artificiel de magnitude 5,7 à 12h 29 à Punggye-ri à Kilju dans la province du Hamgyong du Nord. Les coordonnées du séisme sont 41° 30′ Nord, 129° 09′ Est, selon l’Agence météorologique de Corée (KMA).

Le 5e essai nucléaire avait eu lieu le 9 septembre 2016 au même site d’essai nucléaire. Ci-dessous, la chronologie des six essais nucléaires nord-coréens et leurs puissances :

1er (9 oct. 2006) : magnitude 3,9, puissance de 1 kilotonne au 1er tunnel de Punggye-ri

2e (le 25 mai 2009) : magnitude de 4,5, puissance de 6 kilotonnes au 2e tunnel

3e (le 12 fév. 2013) : magnitude de 4,9, puissance de 6 ou 7 kilotonnes au 2e tunnel

4e (le 6 jan. 2016) : magnitude de 4,8, puissance de 6 kilotonnes au 2e tunnel

5e (le 9 sept. 2016) : magnitude de 5,04, puissance de 10 kilotonnes à 400m du 2e tunnel

6e (le 3 sept. 2016 ) : magnitude de 5,7, puissance estimée de 50 kilotonnes.

Le moment de la décision d’effectuer le 6e essai nucléaire pendant la réunion des membres permanents du Comité politique du Parti du travail de la Corée du nord tenue ce matin du 3 septembre 2017, selon la Télévision centrale de la Corée du Nord, KCTV (Capture de l’image de KCTV, Utilisation en Corée du Sud uniquement et redistribution interdite)

