🔴 Vladimir Poutine, quant j’en parle trop de vous, @facebook me censure

🇫🇷 j’ai trop rigolé aujourd’hui, Chef Poutine de Russie 🇷🇺! Jack! HaHaHa!😠💥

Mémo1: censurer avant hier 6h00 un article1 notre mère Thérésa et notre Princesse Diana, hier censurer 7jours à la seconde, un article2 de la prise de Tal Afar Irak, ses soldats pris en photo sur leur char, moi aussi, j’ai salué leur victoire en publiant cet article de romandie via afp.. de leur courage. facebook on dirait des robots informatisés, donc dans 7jours à la seconde, se mettrait peut être à refonctionner normalem😡🤢👹👺! HaHaHa! Ok! Putinov-Roger!.. bonjouu**uu**r, je te reçois haché??? hein! nouvelle fréquence x123.putinx.57! enfin, merci jack!👌Ok Roger! donne moi la situation sur syriafox! –ici Putinov 57° à l’ombre🌴je rigole Jack! voilà le topo de la dernière connexion…«ChoïgouSyriaBase» –ici Putinov, j’attaque Ouest el-Palmyrov –OK «Roger», Medvedevich avec moi! merci putinov, on se revoit dans 6jours, ok jack, pas prom, bonjour à ta famille! –OK «Roger» connexion out***

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Y_morse_code.ogg

j’ai compris depuis longtemps de parler du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pourrait sans doute me causer quelques désagréments, mais hier, c’était flagrant. dans mes articles en une, je mets parfois un mot pour amuser le peuple, les lecteurs, en fait, j’en rigole beaucoup aussi de ses.. un clin d’œil pour résumer l’article, parfois farfelu. donc hier l’article ne parlait de la Russie, ni de Mr. Poutine, il le fallait , ça sort sur le tas, le fond de l’article, la photo choc qui vous parle, donc la photo d’hier, j’ai analysé direct, il parlait de l’officier irakien sur son char, je l’avais le slogan « un général irakien a défié Daech à Tal-Afar »Â il me manquait simplement son grade, et son nom, je pourrais inventé, ça sonnera faux! comme la plupart des médias étaient « muette » avance d’un pas reculant de Michael Jackson’s « Smooth Criminal »,

qu’ils n’atteindront pas la hauteur pour d’écrire dans leurs journaux une seconde d’espace des pas du génie Michael, trop fiers sans aucun remords, l’oubli de leur propre « patrie », ce sont des requins sans pitié, prêts à vous démolir de leurs journaux de papiers, ils vous rigolent aux visages sans oublier, à savoir notre sueur « les impôts » leur payent leurs farfeluches vérités tel est ce métier de journalisme, la neutralité, comme une chanson « l’école est finie, on fonce, oui tète baissée « attention quand même aux caniveaux » ‘j’ai rigolé à caniveaux😆 »  ils l’ont oublié « devoirs et droits des journalistes« … donc un slogan pour cet article, humour combatif, l’image c’était, si vous rejoignez la Syrie, vous serez ratatiner par Chef Poutine et au final « Ces «gangs terroristes de l’EI» vont éviter la Syrie!  Chef Poutine les attend avec la «*mandoline à ours»🤣. là facebook ho! jack! censure immédiat. bon, je pense mandoline, avec un carton de « putinvodka », serait cool! l’ours, jamais vu de loin et ni de trop prêt non plus! pourquoi cette sanction! je dirais « agression social ». mon IP a été catalogué et collationner « 1000 fois poutine, c’est 6hoo » « 10 000 fois poutine qui apparaissent dans le texte, c’est censure 7jours ». au fait c’est des robots informatiques qui vous surveillent 24 sur 24. votre publication qui a été classer indésirable, vous pouvez la remettre après la sanction, les robots disent OK, tout est ok pour toi mon ami…! fais gaffe mec, dorénavant, les robots de chez Facebook, Chef Kremlin a dit « On ira les buter jusque dans les chiottes »! **connexion,  –ici Putinov, le top, trop méga, trop fort😠😂🤣! ok roger**

Yandex

je suis toujours sur facebook, c’est une partie qui est supprimée, le cerveau inerte, la tète interdit de s’exprimer, les mains liées, les bras, les jambes, prisonnier, la bouche ficelée cousue de préférence…

je ne connais pas trop les lois, je poserais la question à un maitre sur twetter!

on me dit liberté d’expression, c’est ça! j’attends confirmation..!

je ferais un tweet à Chef Poutine ce soir

Chef Poutine a dit, poursuivre les terroristes, je me permets de traduire ses pensées! tout forme de terroriste! Ha! intellectuel, Chef Poutine doit valider… à plus tard!

Pourquoi votre publication a été retirée

31 août

Nous avons supprimé cette publication qui semble être indésirable. Si c’est bien vous qui l’avez publiée mais que vous ne pensez pas qu’elle est indésirable, vous pouvez nous en faire part.

Pourquoi votre publication a été retirée

Hier

Nous avons supprimé cette publication qui semble être indésirable. Si c’est bien vous qui l’avez publiée mais que vous ne pensez pas qu’elle est indésirable, vous pouvez nous en faire part.

Yandex

je suis toujours sur facebook, c’est une partie qui est supprimée, le cerveau, la tète, les bras, les jambes; la bouche ficelée cousue de préférence…

cette page en veille continue, sera sur la page d’accueil, diffusera lorsqu’une information dans le respect des règles et devoirs morales, demande à être diffuser, une écriture directe, votre information sera largement diffusée + de 500 000 connexion mensuel avec tous les groupes et pages! vous pouvez contactez cette page par commentaire (ou autre réseau). Chaque publication sera classée en « une » dans l’ordre d’arrivée! merci les filles, merci les gars! 💞

contact, messagerie directs et instantanés:

tw @IntropaJacques en privé, en clair écrivez jack

fb Jacques Chapman

vk Jacques Chapman

fb groupe la Grande Russie de Poutine facebook.com

fb page la Grande Russie de Poutine facebook.com

vk groupe la Grande Russie de Poutine vk.com

blog Jack, auteur Yandex

Charte de Munich

devoirs et droits des journalistes

Déontologie du journalisme