Syrie: L’armée reprend le contrôle d’un front de 12 km au Nord de Mannoukh

Homs / Des unités de l’armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations militaires dans la banlieue est de Homs et repris le contrôle d’un front de 12 km au nord du village de Mannoukh.

Une source militaire a affirmé à SANA que les opérations s’étaient soldées par l’élimination de nombreux éléments du réseau « Daech » et la destruction de leurs armes et munitions.

A Deir Ezzor, la source a fait savoir que l’aviation de guerre, syrienne et russe, avait détruit des caches et des véhicules des terroristes du réseau « Daech » à Wadi Tharda, aux alentours de Panorama, Maqaber, Bgheiliya, Ayyach et Rechdiya.

Razane /R.B.

sana.sy