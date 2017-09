Aïd al-Adha: Assad célèbre la prière

La ville de Qara, Qalamoun-Ouest, accueille Assad pour la prière

Bachar Assad a accompli ce vendredi 1er septembre la prière de la fête du Sacrifice dans une mosquée à Damas.

Accompagné du grand mufti, Ahmad Badreddin Hassoun et du ministre des Œuvres pieuses, Mohammed Abdul Sattar et un certain nombre de responsables de haut rang du pays, le président syrien, Bachar Assad a accompli ce vendredi matin 1er septembre la prière de la fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) dans la Grande mosquée de Sayyedna Bilal à Qara dans la périphérie de Damas.

Le président syrien avait accompli en 2016 la prière de la fête du Sacrifice dans une mosquée à Daraya.

Après la prière il a visité la ville précitée, nettoyée de la présence des terroristes.

À peine nettoyée de Daech par les armées syrienne, libanaise et par le Hezbollah, la ville de Qara accueille Assad pour la prière de l’Aïd. pic.twitter.com/8VtpBnVR0N — Bahar Kimyongur (@Kimyongur) 1 septembre 2017

Les vœux du Mufti de la République, Ahmad Badreddine Hassoune, qui a imploré Dieu pour que le président al-Assad conduise la Syrie d’une victoire à une autre. sana.sy