Donald Trump aurait acceptĂ© d’envoyer une armada nuclĂ©aire pour combattre Kim Jong-un sur son propre territoire.

Trois missiles balistiques ont Ă©tĂ© tirĂ©s de la capitale de Pyongyang, dont l’un volait de prĂšs sur le nord du Japon.

En rĂ©ponse, la CorĂ©e du Sud a organisĂ© ses propre manƓuvres de bombardement, tirant des missiles sur la frontiĂšre nord-corĂ©enne comme un avertissement de choc pour Kim Jong-un.

Et les États-Unis pourraient soutenir ces efforts de guerre avec les armes nuclĂ©aires tactiques des sous-marins nuclĂ©aires.

Le secrĂ©taire de la DĂ©fense James « Mad Dog » Mattis a rencontrĂ© le ministre de la DĂ©fense de la CorĂ©e du Sud, Song Young-moo, Ă Washington pour discuter de la façon de traiter le rĂ©gime du tyran.

On croit que les deux pays ont convenu d’accroĂźtre l’action militaire dans le Nord, afin de l’empĂȘcher de tirer un autre missile.

Les deux parties ont convenu d’aller de l’avant en mettant des armes nuclĂ©aires tactiques sur la frontiĂšre nord-corĂ©enne, mais elle a Ă©tĂ© revendiquĂ©e.

Ils ont Ă©galement poussĂ© pour l’introduction de sous-marins nuclĂ©aires dans les eaux au large du *Royaume ermite.

Jusqu’Ă prĂ©sent, Kim rit (se fend la poiređŸ€ŁđŸ˜ đŸ˜‚) de toutes leurs menaces de reprĂ©sailles militaires et a dĂ©jĂ menacĂ© de faire sauter tous les navires amĂ©ricains hors de l’eau s’ils tirent un seul missile sur la nation du **despote (Kim).

Le prĂ©sident Trump avait poussĂ© la pression diplomatique et diplomatique de l’UE.

dailystar.co.uk

Adaptation Yandex

*Royaume ermite

cnrtl.fr **despote linternaute.com **despote

Nuclear submarines rushed to North Korea as US ‘prepares to strike’ https://t.co/dRfxfAA5tE pic.twitter.com/rfzIss6hHS

— Daily Star (@Daily_Star) 1 septembre 2017