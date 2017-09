🔴 Les 2 Corées : risque de guerre, Poutine

«Les tensions géopolitiques évoquent le spectre d’une grande guerre», Vladimir Poutine

«Les tensions géopolitiques évoquent le spectre d’une grande guerre», a prévenu le président russe, Vladimir Poutine.

Poutine a qualifiĂ© la situation dans la pĂ©ninsule corĂ©enne d’« ultra dangereuse » en rĂ©action aux tensions grandissantes dans cette rĂ©gion.

Critiquant les positions américaines envers la question nord-coréenne, Poutine revient sur les bons résultats de son pays face aux terroristes actifs en Syrie pour prévenir que la situation en péninsule coréenne mène vers un grand conflit.

Les États-Unis de Trump n’ont su qu’intensifier l’escalade des tensions entre Washington et Pyongyang. Depuis l’arrivĂ©e au pouvoir de l’homme d’affaires, la situation s’est envenimĂ©e. On voit bien que les navires de guerre et les bombardiers convergent dans cette rĂ©gion. Insensible Ă ces menaces, la CorĂ©e du Nord a multipliĂ© ses essais de missiles balistiques.

Trump constate « la fin de l’ère de patience stratĂ©gique » dans les relations US avec Pyongyang. Il a dĂ©clarĂ© il y a 3 jours que « discuter ne règlera rien ». Mais son ministre de la DĂ©fense, James Mattis, a dĂ©clarĂ© tout de suite qu’ « une solution diplomatique est toujours possible pour mettre fin Ă la crise. »

Se disant contre l’augmentation des pressions sur Pyongyang, le président russe a déclaré qu’il ne voit aucune perspective du règlement dans la diplomatie de pression et de sanction.

Pour Poutine, la crise nord-coréenne ne peut être réglée que par un dialogue direct et sans condition préalable entre toutes parties engagées dans le conflit.

S’agissant de la Chine, principal allié de la Corée du Nord, Pékin avait annoncé qu’il ne tolèrerait aucune guerre près de ses frontières.

Voilà les raisons pour lesquelles le président russe s’alarme sur une situation qui pourrait échapper au contrôle de la communauté internationale.

presstv.ir