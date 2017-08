Syrie: quand la Russie ligote Israël

Chef Poutine, oui Chef Xi, le Yankee et le Sioniste sont entrain de chialer! HaHaHa!🤣😅😂

Nouvelle information inquiétante pour Israël : selon Debkafile, site proche du renseignement de l’armée israélienne, la Russie a désormais, sous sa surveillance, le ciel israélien et ce, par le biais de la DCA syrienne.

Quatre avions de reconnaissance russes qui font partie des avions les plus sophistiqués au monde ne cessent de surveiller le ciel syrien. Ce qui a nettement réduit la liberté d’action maritime et aérienne d’Israël et des États-Unis, en Syrie et dans l’est de la Méditerranée, affirme Debkafile avant de poursuivre : « L’armée de l’air russe vient de déployer en Syrie quatre avions de type Beriev A-50, qui sont l’équivalent des AWACS américains. Il y a quelque temps, plusieurs de ces avions ultra-sophistiqués avaient été observés en pleine mission dans le ciel syrien. Une fois leur mission achevée, ils ont regagné leur base en Russie. Mais Moscou vient de déployer quatre Beriev A-50 dans sa base aérienne de Hmeimim à Lattaquié. Le radar Shmei-M, dont est doté cet avion, est capable d’identifier des cibles situées à 600 kilomètres de distance. C’est un énorme appareil à même d’intercepter n’importe quel objet dans le ciel israélien et aussi n’importe quel agissement militaire terrestre ».

Selon Debkafile, les quatre Beriev A-50 dispenseraient la Russie « de tout accord sur un quelconque échange d’informations avec les États-Unis et Israël » dans la mesure où ces appareils ont directement lié la DCA syrienne à la base de données du Centre de Commandement militaire en Russie : « N’importe quel raid effectué par Israël ou les États-Unis contre des cibles en Syrie serait automatiquement communiqué au CentCom russe et c’est là que la riposte serait gérée ». Debkafile s’inquiète ensuite de tout ce « mécanisme » qui réduit très sensiblement la « liberté d’action et de manœuvre d’Israël et des États-Unis » aussi bien au niveau aérien que maritime : « C’est un mécanisme qui contre l’action américaine et israélienne au-dessus de la Syrie et dans l’est de la Méditerranée et rend nos missions beaucoup plus périlleuses ».

Debkafile relève aussi la « diversité des armements russes déployés en Syrie », armements qui vont des missiles anti-missiles aux avions de reconnaissance » : à vrai dire, Israël n’a plus cette liberté qui lui avait permis de frapper, le 17 mai dernier, un convoi d’armements destiné au Hezbollah dans la banlieue de Damas. Israël devra très rapidement adapter ses tactiques de guerre à la défense aérienne nettement renforcée de la Syrie et de la Russie ».

Debkafile se désole du fait que les Beriev A-50 permettent le CentCom russe de « surveiller sans accroc les zones de désescalade en Syrie » surtout celle que la Russie a créée sur les frontières du sud-ouest de la Syrie, soit près du « Golan » occupé syrien.

presstv.com