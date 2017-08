Déploiement de 2 bombardiers et 4 chasseurs américains au-dessus de la péninsule coréenne

Séoul, 31 août, Yonhap – Les Etats-Unis ont déployé cet après-midi deux bombardiers stratégiques B-1B Lancer et quatre chasseurs furtifs F-35B dans le ciel de la péninsule coréenne en réponse au dernier tir de missile balistique de portée intermédiaire Hwasong-12, a fait savoir un officiel de l’armée de l’air sud-coréenne.

«Un groupe de bombardiers B-1B et chasseurs furtifs F-35B des forces aériennes américaines ont effectué un exercice de vol conjoint avec une escadrille de chasseurs de notre armée de l’air», a déclaré l’officiel.

Ils ont mené un exercice de bombardement au-dessus du terrain d’exercices Pilseung, dans la province du Gangwon.

Les B-1B étaient partis de Guam et les F-35B d’une base du corps des Marines au Japon. A été également mobilisé un avion ravitailleur KC-135 Stratotanker.

Le B-1B est l’un des trois bombardiers stratégiques américains avec le B-52 Stratofortress et le B-2 Spirit capables de larguer des tapis de bombes. Le F-35B est un variant à décollage et atterrissage verticaux du F-35A que l’armée de l’air sud-coréenne adoptera l’année prochaine.

Cet envoi est intervenu deux jours après que le Nord a tiré un missile balistique de portée intermédiaire au-dessus du nord du Japon. Il a également lancé le week-end dernier trois missiles balistiques de courte portée en direction de la mer de l’Est.

french.yonhapnews.co.kr

Les Bombardiers de la Base d’Andersen à Guam ont participé aujourd’hui à des manœuvres visant à intimider la Corée du Nord

Andersen AFB bombers took part today in bombing drills aimed at intimidating North Korea: https://t.co/oJ8QF0QB7V

— Guam PDN (@GuamPDN) 31 août 2017