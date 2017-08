🔴Moscou ripostera à la fermeture de son consulat à San-Francisco

La Russie ne laissera pas sans réponse la fermeture de son consulat à San-Francisco ordonnée par les autorités américaines, promet un député de la Douma.

La Russie avait bien promis de répondre à toute démarche visant son corps diplomatique aux États-Unis, a rappelé le vice-chef de la commission parlementaire russe pour les Affaires étrangères Alexeï Tchepa.

«Nous y opposerons une réponse adéquate. Nous avons bien promis de répondre à toute démarche américaine», a déclaré le député.

Plus tôt dans la journée, les États-Unis ont demandé de fermer le consulat russe à San-Francisco ainsi que deux bâtiments utilisés par les diplomates russes à Washington et à New York.

Selon le sénateur Vladimir Jabarov, Moscou pourrait à son tour réduire le nombre du personnel diplomatique américain en Russie ou fermer certains de bâtiments consulaires US.

fr.sputniknews.com