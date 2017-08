Elimination de nombreux terroristes de «Daech» dans la banlieue de Raqqa

Aux moindres mouvements de Daech, les avions syriens et russes sont sur eux!💥💥💥

Gouvernorats / Les deux armées de l’air, syrienne, et russe, ont éliminé de nombreux terroristes du réseau «Daech» dans la ville de Maadane dans la banlieue sud de Raqqa, a indiqué une source militaire qui s’exprimait à Sana.

D’autre part, les deux armées de l’air, syrienne et russe, ont détruit des véhicules du même réseau dans les villages d’Akach, Oum Mil, Abou Hbeilat, Oukeiraat, et Qasta Chamali, Janoubi et Wastani dans la banlieue est de Hama selon la même source.

sana.sy

استهداف تحركات وتجمعات تنظيم داعش الإرهابي في ريفي حماة والرقة وفي دير الزورhttps://t.co/KoIiksJr9D pic.twitter.com/NKavmRNk1H — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) 30 août 2017

