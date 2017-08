Tal Afar : les pertes de Daech ont atteint 610 personnes

🇮🇶 Les affrontements se poursuivent! Bravo les gars!✌️

Les pertes subies par Daech aux alentours de Tal Afar ont atteint 610 personnes et ce groupe terroriste n’occupe plus que 350 km².

Selon Mashregh News, les dernières évolutions dans la banlieue de Tal Afar, au nord-ouest de la province de Ninive, montrent que les opérations d’expulsion des terroristes du village d’al-Ayaziyah se poursuivent et que des affrontements violents ont été recensés de part et d’autre de ce village.

Les forces irakiennes ont ainsi rĂ©ussi Ă rĂ©cupĂ©rer au sud et sud-ouest d’al-Ayaziyah, les zones de Mir Qassem, de Tal Washi et de Khara’ej al-Oshaq. Il en va de mĂŞme pour les fermes d’al-Ayaziyah et de Mohammed Khalaf. 50 terroristes ont Ă©tĂ© tuĂ©s ou blessĂ©s dans ces opĂ©rations.

D’autres zones situées au sud, au sud-est et à l’est du village al-Ayaziyah ont été récupérées aussi il y a quelques heures. Les affrontements se poursuivent au centre et au nord du village en ce moment.

Les forces irakiennes ont consolidé leurs positions dans la base de Kassik et dans la zone d’Atmarat même si des affrontements ont cours aussi actuellement près du village d’al-Asheq et dans la région de Kassik.

Il est utile de rappeler que les forces irakiennes ont récupéré jusque-là 1 200 km² de territoires précédemment occupés par les daechistes.

