Les Émirats admettent qu’Assad à gagné

🇸🇾 Assad a gagné, Robert Ford

Dans un entretien au quotidien émirati The National, l’ancien ambassadeur de Barack Obama en Syrie, Robert Ford, a déclaré : « La guerre s’arrête petit à petit. Assad a gagné et il restera [au pouvoir]. Il ne sera jamais tenu responsable [de ce qui s’est passé], et l’Iran restera en Syrie. C’est une nouvelle réalité que nous devons accepter, et il n’y a pas grand chose que nous puissions faire à ce sujet. »

Robert Ford joua un rôle central dans l’exportation du « printemps arabe » en Syrie. Il participa à la manifestation contre la République, à Homs, qui marqua le début de l’apparente « guerre civile ». Il travaille aujourd’hui à Washington, au Middle East Institute, désormais principalement financé par les Émirats arabes unis.

voltairenet.org

