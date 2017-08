Syrie: la Russie abat des drones israéliens

Chef Poutine en a parlé… C’est au commandant qui revient cette décision! Merci Camarade!👌

Alors que le Premier ministre israélien rentre bredouille d’une visite de 24 heures en Russie où il a rencontré le président Poutine et tenté, sans succès, de le convaincre de renoncer à son alliance avec l’Iran, Sputnik publie la liste des « appareils abattus par le système de la DCA russe installé en Syrie de mars à juillet 2017 ».

Cette liste a été rendue publique à Moscou, à l’occasion du forum militaro-technologique international Army-2017.

Dans la section « Syrie » de l’exposition, les organisateurs avaient dressé un tableau où figurait la liste des appareils abattus dans le ciel syrien par la DCA russe.

Les batteries de missiles anti-aériennes russes ont abattu des drones américains, mais aussi israéliens. Et les drones israéliens étaient en grand nombre : Israël aurait perdu sous le feu russe trois mégas drones de type Heron respectivement le 9 avril, le 20 mars et le 6 juillet 2017.

Et ce serait les missiles téléguidés russes qui les auraient abattus. Les informations détaillées restent à publier, n’empêche que l’«Heron» est un type de drone conçu par la société israélienne L.A Heron, capable de survoler à haute et moyenne altitude, et à viser des chasseurs, des hélicoptères ainsi que des missiles ennemis. L’appareil mesure 17 mètres de long et pèse une tonne.

Le commandant du Département aérospatial au sein de l’armée russe, le général Sergueï Meshcheryakov a annoncé vendredi la mise au point d’un système de défense aérien conjoint syro-russe qui inclue les S-400 et qui couvre un rayon de 400 kilomètres et qui est capable de viser les objets volants à 35 kilomètres d’altitude.

