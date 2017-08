Russie : En état d’#Alerte, les Forces aériennes et les défenses aériennes

Se préparer à la guerre pour avoir la paix!

Les Forces aériennes et les défenses aériennes du district militaire du sud, par ordre du chef d’état-major général des forces armées de la Fédération de Russie.

En état d’alerte, le personnel des liaisons aériennes et des unités militaires, ainsi que des forces de défense aérienne stationnées sur le territoire et les régions de Rostov, Volgograd, Krasnodar et Stavropol, République d’Ossétie du Nord-Alania et la Crimée.

Dans le cadre de l’inspection de la préparation opérationnelle au combat, de la capacité du personnel de mener à bien la préparation de l’équipement et l’utilisation de l’aviation, le professionnalisme des pilotes et des équipages de vol, ainsi que la compétence des experts des unités de défense aérienne militaire..

Ministère de la défense Russie

Adaptation Yandex