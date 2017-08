Syrie :Coalition US et Daech contre contre les civils et les infrastructures

La loi de Poutine sera de les poursuivre!

Raqqa et Deir Ezzor / Après plus de 3 ans de sa création, la soi-disant « Coalition internationale », conduite par les Etats-Unis, a montré avec le réseau terroriste « Daech » une complémentarité de rôles dans la destruction des infrastructures et des établissements vitaux et dans la perpétration de massacres contre les civils.

Dans le même contexte, des sources civiles et médiatiques identiques ont affirmé à SANA que les avions de combat de la Coalition internationale avaient pris pour cible les environs du village de Fadeghami au nord-est de Chaddadi dans la banlieue sud de Hassaké, ce qui y a fait 3 martyrs parmi les civils et de nombreux blessés, dont certains sont dans un état critique.

Razane / A. Chatta

sana.sy