🔴Irak :Forcés de fuir par l’EI, les habitants de Tal Afar de retour, fusil en main

Abbas Youssef revient du front de Tal Afar, kalashnikov en main et immense sourire aux lèvres: aujourd’hui, avec ses camarades de combat, ce Turkmène des unitĂ©s paramilitaires irakiennes a repris sa maison, qu’il avait fui Ă l’arrivĂ©e des jihadistes il y a trois ans.

En 2014, quand le groupe Etat islamique (EI) s’emparait lors d’une percĂ©e Ă©clair de près d’un tiers de l’Irak, dont sa ville de Tal Afar, Ă 70 kilomètres Ă l’ouest de Mossoul, Abbas rĂ©pondait Ă l’appel du grand ayatollah Ali al-Sistani, la plus haute autoritĂ© chiite du pays.

Avec des milliers d’autres Irakiens, il rejoignait les rangs du Hachd al-Chaabi, ces unitĂ©s dites de « mobilisation populaire », des forces paramilitaires dominĂ©es par les milices chiites soutenues par l’Iran.

Et avec lui, de nombreux Turkmènes chiites, majoritaires Ă Tal Afar et prĂ©sents ailleurs dans le nord mais forcĂ©s de s’exiler plus loin, dans le sud irakien oĂą se trouvent les villes saintes chiites.

Il y a trois ans, se souvient Abbas, « j’ai dĂ» partir avec ma famille dans la province de Diwaniya », au sud de Bagdad, « et abandonner ma maison », celle-lĂ mĂŞme pour laquelle cet Irakien aux cheveux et Ă la barbe poivre et sel avait « tout sacrifiĂ© pour payer la construction ».

– ‘Bonheur indescriptible’ –

Aujourd’hui, ce quadragĂ©naire, militaire Ă la retraite, est de retour. Il combat dans son quartier d’al-Kifah, dans l’ouest de Tal Afar, l’un des derniers bastions de l’EI en Irak visĂ© depuis une semaine par une offensive des forces gouvernementales irakiennes associĂ©es au Hachd et soutenues par la coalition sous commandement amĂ©ricain.

« Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur quand j’ai vu ma maison », dit-il Ă l’AFP. « C’est un sentiment indescriptible de la reprendre, le fusil Ă la main », s’Ă©panche l’homme, qui s’essuie le front couvert de poussière et de sueur avec un bandeau vert, couleur symbole des combattants chiites.

A cĂ´tĂ© de lui, son compagnon d’armes et voisin Ă Tal Afar, Akram Qambar Yass, est assis sur une pierre, devant une clinique. « C’est ici mĂŞme que j’Ă©tais postĂ© quand je travaillais comme membre de la police locale » de Tal Afar, explique-t-il Ă l’AFP, jusqu’Ă l’arrivĂ©e des jihadistes sunnites de l’EI.

Après leur entrĂ©e dans la ville de 200.000 habitants, en majoritĂ© Turkmènes chiites, mais Ă©galement Turkmènes et Kurdes sunnites; comme les autres, Akram a pris la route du sud avec toute sa famille. Aujourd’hui, de lĂ oĂą il est assis, il montre du doigt une maison aux murs roses et au toit de briques. « C’est celle de ma soeur », dit-il.

Si lui et Abbas ont pris le chemin de la guerre, les autres Turkmènes chiites de Tal Afar ne sont pas en reste, assure-t-il. « Les jeunes combattent et les plus âgĂ©s organisent des convois », ces longues files de voitures et de pick-up venus principalement du sud de l’Irak Ă bord desquels des familles viennent apporter nourriture, vĂŞtements et autres Ă©quipements aux troupes au front.

– ‘On est chez nous’ –

Quant aux habitants de Tal Afar qui sont restĂ©s dans la ville, « ce ne sont que quelques familles, et elles appartiennent Ă l’EI », assure Akram.

« La plupart des chefs de l’EI Ă Tal Afar viennent de familles connues », l’interrompt Abbas. L’un des hommes les plus proches d’Abou Bakr al-Baghdadi, le « calife » autoproclamĂ© de l’EI, ajoute-t-il, Ă©tait d’ailleurs « un Kurde de Tal Afar, Abou Alaa al-Afri ».

« La plupart des Ă©mirs locaux de l’EI sont des gens de Tal Afar, ce n’est qu’après que les Turcs et les Ă©trangers sont arrivĂ©s », explique encore Abbas, qui comme beaucoup de Turkmènes est turcophone. « Hier, on a entendu des jihadistes turcs parler dans leurs talkiewalkies et dire qu’ils ne se rendraient pas. Qu’ils aillent en enfer! », lâche-t-il.

« En rĂ©alitĂ©, ils ne combattent mĂŞme pas », surenchĂ©rit un combattant, la trentaine et son uniforme militaire couvert de poussière beige. « Hier, on est entrĂ©s dans une maison oĂą il y avait un stock d’armes qui aurait pu leur permettre de tenir encore deux semaines s’ils le voulaient », poursuit l’homme qui se fait appeler Abou Zineb.

« Mais ce sont des lâches, ils ne peuvent pas nous rĂ©sister, parce qu’ici, on est chez nous! ».

