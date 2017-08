Daech délogé de la vallée de l’Euphrate par l’armée syrienne et l’aviation russe

L’armée syrienne avec l’appui des forces russes a définitivement chassé Daech de la vallée de l’Euphrate, selon le ministère russe de la Défense.

Les forces gouvernementales de l’armée syrienne avec appui de l’aviation russe ont complétement mis en déroute les terroristes de Daech, retranchés dans la région de Ghanem Ali, dans la vallée de l’Euphrate, a annoncé ce dimanche le ministère russe de la Défense.

«Le 27 août 2017, les forces gouvernementales commandées par le général Souheil al-Hassan, avec le soutien massif de l’armée de l’air russe, ont définitivement mis en déroute le groupe de Daech, le plus combatif et mieux armé dans la vallée de l’Euphrate, près de la ville de Ghanem Ali», a annoncé le ministère dans un communiqué.

Selon le ministère, plus de 800 terroristes ont été éliminés. De plus, 13 chars, 39 camions-citernes équipés de mitrailleuses de gros calibre ainsi que neuf mortiers et pièces d’artillerie ont été détruits au cours de l’opération.

Actuellement, les forces gouvernementales de l’armée syrienne, dirigées par le général Souheil al-Hassan, progressent rapidement le long de la rive est de l’Euphrate vers Deir ez-Zor pour débloquer la ville et détruire le dernier bastion des terroristes en Syrie.

fr.sputniknews.com

