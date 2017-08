La Russie défie Washington et Séoul

Attention les Yankee’s, la Fédération de Russie ne plaisante pas, alors! Faites gaffe!😎😡

Les bombardiers nucléaires russes ont survolé la péninsule coréenne.

Le ministère russe de la Défense a annoncé, jeudi 24 août, que les bombardiers nucléaires stratégiques Tupolev 95 MS, escortés par les avions de combat SU-35, avaient survolé les eaux internationales de l’océan Pacifique, de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale.

Sans préciser la date de ce vol, le ministère russe de la Défense a ajouté qu’il avait été annoncé auparavant.

L’annonce s’est produite au moment où les États-Unis et la Corée du Sud menaient des exercices militaires annuels, dits Ulchi Freedom Guardian qui ont débuté lundi 21 août et devaient prendre fin le 1er septembre.

Les protestataires sud-coréens tiennent des pancartes dans le cadre d’une manifestation contre les exercices militaires annuels Ulchi Freedom Guardian (UFG), près de l’ambassade des États-Unis à Séoul, le 21 août 2017. ©AFP

Le vol des Tupolev 95 MS russes a poussé le Japon et la Corée du Sud à acheminer leurs avions de combat pour les éloigner de la péninsule coréenne.

La Russie et la Chine appellent la Corée du Nord à cesser ses tests nucléaires et critiquent en même temps les États-Unis et la Corée du Sud pour les exercices militaires d’envergure qu’ils mènent dans cette région déjà remplie de tension.

