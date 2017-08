Les Forces aérospatiales russes ont mené une bataille féroce contre Daech

Merci Général Sergueï Roudskoï 🇷🇺💐

L’état-major russe : Neutralisation de 8,000 terroristes et saisie de 1500 armes pendant les trois derniers mois.

Moscou/ Le général Sergueï Surovikin, commandant des forces armées russes en Syrie, a affirmé que les avions de combat russes avaient détruit, pendant les trois derniers jours, 415 cibles des terroristes.

Lors de sa participation à une table ronde sur la participation de la Russie à la guerre contre le terrorisme en Syrie, lors du Forum militaire et technique international “Armée-2017” organisé à Moscou, Surovikin a fait savoir que les forces aérospatiales russes mènent quotidiennement 60 sorties environ sur les rassemblements et les positions des terroristes, précisant que l’aviation russe avait mené, pendant les trois derniers jours, 163 sorties, détruit 415 cibles et éliminé des groupes terroristes à la frontière syro-irako-jordanienne.

Il a, de même, indiqué que les opérations, menées pendant les trois derniers mois, contre les rassemblements et les positions des réseaux terroristes, s’étaient soldées par la neutralisation de 8,000 terroristes et par la saisie de 1500 armes appartenant aux terroristes.

Pour sa part, le général Sergueï Roudskoï, chef du Commandement opérationnel principal de l’état-major russe, a fait noter que les raids menés par les forces aérospatiales russes contre les réseaux terroristes en Syrie leur avaient interdit de recevoir des revenus via la vente du pétrole et bloqué leurs lignes de ravitaillement en armes et en munitions.

Il a ajouté que les opérations s’étaient, aussi, soldées par l’élimination de chefs du réseaux terroriste « Daech » et la destruction de positions très importantes qui leur appartiennent.

R.F. / L.A. / A. Chatta

sana.sy