Moscou, le 25 Août. /TASS/. Les Forces aérospatiales russes ont détruit plus de 1 000 installations appartenant à des groupes terroristes internationaux en Syrie au cours de la semaine dernière, a déclaré le journal Krasnaya Zvezda dans son édition du vendredi.

Selon l’infographie, publié par le journal, les avions des Forces aérospatiales russes ont effectué plus de 360 sorties de combat dans la période annoncée.

Les drones russes ont réalisé plus de 140 vols de reconnaissance et ont localisé plus de 190 objectifs d’infrastructure des terroristes..

tass.com

Adaptation Yandex