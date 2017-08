L’armée reprend le contrôle de plusieurs zones dans le Qalamoun et la banlieue de Hama

✌️Le drapeau de l’armée syrienne et la bannière de la résistance dans l’Ouest Qalamoun!💐🌼🌸🌺

Gouvernorats / Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec la Résistance libanaise, ont poursuivi pour le 6e jour consécutif leurs opérations pour éradiquer le réseau terroriste « Daech » dans le Qalamoun ouest dans la banlieue de Damas.

Dans une déclaration à SANA, une source militaire a fait noter que des unités de l’armée, en collaboration avec la Résistance libanaise, avaient mené des opérations intensives contre les positions des terroristes de « Daech » dans le Qalamoun ouest, soulignant qu’elles s’étaient soldées par la reprise du contrôle des collines de Chaabet Ismaïl, de Dhahret Ali et du passage de Machqata dans les zones montagneuses de Qara après la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de leurs positions fortifiées.

Auparavant, le correspondant de SANA a souligné que des unités de l’armée, en collaboration avec la Résistance libanaise, avaient repris le contrôle des hauteurs de Wadi Maghara Kabira, et Wadi Maghara Saghira et du passage illégal de Ras Chahout, qui s’étend entre les hauteurs de la localité de Qara jusqu’aux zones montagneuses de la localité libanaise d’Ersal.

Le correspondant de Sana a indiqué que les opérations de l’armée avaient infligé de lourdes pertes aux terroristes de «Daech» et resserré l’étau autour des terroristes qui restent du réseau sur l’axe sud des zones montagneuses du Qalamoun ouest.

Dans la banlieue de Hama, la source a souligné que des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, s’étaient emparées de la localité de Jana Albawi et de ses collines périphériques dans la banlieue est de Salamiya.

En outre, des unités de l’armée arabe syrienne se sont accrochées, ces dernières heures, avec des groupes terroristes du réseau «Daech » dans la périphérie de l’aéroport et des deux zones de Maqaber et du Panorama, ce qui y a fait des tués et des blessés dans les rangs des terroristes du réseau, selon le correspondant de SANA à Deir Ezzor.

Sur un autre plan, le correspondant a souligné que les deux armées de l’air et de l’artillerie avaient détruit des QG et des positions de «Daech» à Hweijet Saker, à Ein Boujomaa, dans le quartier d’Omal et dans les villages d’Ayache, Kharittah et Begheliyah.

Le correspondant de SANA a indiqué que des terroristes de « Daech » avaient été tués dans de violents accrochages qui avaient éclaté entre des groupes terroristes de soi-disant « Asnar » d’une part et ceux de « Mouhajirine » de l’autre, dans la ville de Mayadine dans la banlieue est de Deir Ezzor.

Des sources civiles de la banlieue de Deir Ezzor ont précisé que des éléments des groupes terroristes affilés au réseau «Daech», dont Hussein Souadi, « responsable des relations publiques », avaient pris la fuite du village de Tabiyah Chamiyah dans la banlieue sud-est du gouvernorat.

Bulletin français

sana.sy

Le drapeau de l’armée syrienne et la bannière de la résistance dans l’Ouest Qalamoun

L’armée arabe syrienne s’empare de nombreux collines et points dans le Qalamoun ouest