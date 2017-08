L’armée syrienne et le Hezbollah avancent dans l’ouest du Qalamoun

L’armée arabe syrienne et la Résistance contre les terroristes de «Daech» à Qalamoun Ouest

Les soldats syriens et les combattants du Hezbollah, le mouvement de la Résistance libanaise, ont repris des mains de Daech plusieurs zones dans la région stratégique et montagneuse du Qalamoun, près de la frontière syro-libanaise.

Le bureau de presse du Hezbollah a déclaré mercredi que les soldats syriens et leurs alliés avaient récupéré les hauteurs de Chaaba al-Bahsa, à la périphérie du village d’al-Jarajir, dans le Rif de Damas, dans le sud-ouest de la Syrie.

Le communiqué ajoute que les forces syriennes ont également récupéré les collines de Qaba Ismaïl et Chaaba Harfouch près du village de Bureij, dans le centre de la Syrie.

Le 19 août, le Hezbollah et l’armée syrienne ont lancé une opération visant à extirper Daech du Qalamoun, situé à environ 330 kilomètres au nord de la capitale syrienne, Damas.

Le Hezbollah a lancé une vaste opération le 21 juillet dernier pour dégager les deux côtés de la frontière syro-libanaise des terroristes armés.

En août 2014, les groupes terroristes Front Fatah al-Cham et Daech ont menacé Ersal, tuant un certain nombre de militaires libanais. Ils ont pris en otages 30 soldats, dont la plupart ont été libérés.

Depuis lors, le Hezbollah et l’armée libanaise ont défendu le Liban à la frontière nord-est du pays contre des groupes terroristes venus de la Syrie voisine.

Le Hezbollah a déjoué plusieurs attaques de Daech à l’intérieur du Liban. Ils ont également fourni de l’aide aux forces de l’armée syrienne pour contrer le terrorisme parrainé par l’étranger.

Le mouvement libanais a accusé Israël de soutenir les terroristes takfiristes opérant au Moyen-Orient.

Outre l’occupation des fermes de Chebaa au Liban et des hauteurs du Golan en Syrie, Israël a fréquemment prodigué des soins aux terroristes blessés en Syrie. En décembre 2015, le journal britannique The Daily Mail a déclaré qu’Israël avait sauvé la vie de plus de 2 000 terroristes depuis 2013.

parstoday.com