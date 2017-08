L’armée s’empare de plusieurs villages et localités dans la banlieue est de Homs

Les habitants ont mis le feu à un des centres de la soi-disant «Police islamique» tous les terroristes de «Daech» éliminés

Gouvernorats / Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, se sont emparées des villages et des localités de Harif, Asfouriya, Roudh Wahech, Qatqat et Jabal Menchar et elles ont abattu de nombreux terroristes de « Daech » dans la banlieue est de Homs.

Par ailleurs, les deux armées de l’air et de l’artillerie syriennes ont détruit un regroupement et des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes du réseau terroriste «Daech» dans la périphérie de la Brigade de Ta’mine et la zone du Panorama, ainsi que dans les quartiers de Ommal et Arfi, et les villages de Masrab, Kharita, Chmeitha, Ein Boujomaa, Ayyach et Begheiliya, selon le correspondant de Sana dans la ville.

Le correspondant a ajouté que des unités de l’armée s’étaient accrochées avec des terroristes du réseau «Daech» dans la zone de Maqaber, à la périphérie de l’aéroport et dans le village de Begheiliyah, lui infligeant de lourdes pertes.

De même, des sources civiles dans la banlieue est de Deir Ezzor ont souligné que des habitants de la ville de Hajne avaient mis le feu dans l’un des centres de la soi-disant «Police islamique» dans la ville et éliminé tous les terroristes de «Daech» qui étaient dedans

Toujours à Deir Ezzor, une unité de l’armée a détruit un tunnel de 30m du même réseau terroriste et un véhicule avec les terroristes qui s’y trouvaient dans le quartier d’Arfi, selon une source militaire.

La source a ajouté que les armées de l’air, syrienne et russe, avaient effectué plusieurs sorties sur les repaires du réseau «Daech» dans la périphérie de la brigade de Ta’mine, les dépôts de Ayyach, la mine de sel et le village de Sabkha, éliminant de nombreux terroristes.

Bulletin français

