Kim Jong-un ordonne de produire davantage de moteurs à propergol solide et d’ogives d’ICBM

Kim est déterminé à développer des ICBM capables d’atteindre le continent américain

SEOUL, 23 août (Yonhap) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné de produire davantage de moteurs de fusée à propergol solide et d’ogives de missile balistique intercontinental (ICBM) au cours d’une inspection à l’Institut des matériaux chimiques de la l’Académie des sciences de défense nationale (ANDS), a rapporté ce mercredi l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Kim s’est informé du processus de fabrication des ogives et des moteurs de fusée à propergol solide pour ICBM au cours de cette visite, selon la KCNA.

Cette inspection est intervenue après que la Corée du Nord a effectué deux tirs d’essai d’ICBM, baptisés Hwasong-14, le mois dernier qui, selon les analystes, pourraient atteindre plusieurs grandes villes du continent américain comme Los Angeles et Chicago.

«Il a ordonné à l’institut de produire plus de moteurs de fusée à propergol solide et de têtes de fusée en étendant davantage le processus de production de moteurs et la capacité de production d’ogives de fusée et de moteurs à réaction fabriqués à partir de carbone et composés de carbone», a déclaré la KCNA.

Il s’agissait de sa première inspection sur le terrain depuis le 14 août, jour où il s’est rendu au commandement des Forces stratégiques en charge des lancements de missiles.

Ces dernières activités de Kim sont perçues comme une manifestation de la détermination de la Corée du Nord à développer des ICBM capables d’atteindre le continent américain en dépit de la condamnation internationale.

Des experts notent que la Corée du Nord n’a pas encore entièrement obtenu la technologie de rentrée atmosphérique, élément clé dans le développement des ICBM.

La Corée du Nord cherche à mettre au point un missile à longue portée boosté par des moteurs à propergol solide. Les missiles propulsés par des moteurs à carburant solide depuis des lanceurs mobiles sont plus difficiles à détecter avant leur lancement.

Le nouveau missile balistique de portée intermédiaire Pukguksong-2 serait doté d’un moteur à carburant solide, une version améliorée d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS).

lsr@yna.co.kr

french.yonhapnews.co.kr