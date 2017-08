L’armée s’empare de la colline stratégique de Mehsa dans la banlieue de Hama

✌️🇸🇾🇷🇺 Les deux armées de l’air, syrienne et russe, avaient détruit des véhicules!🎥

Gouvernorats/ Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, ont mené des opérations intensives en direction du village de Jana Albawi.

Le correspondant de SANA a fait savoir que les opérations s’étaient soldées par la reprise du contrôle de la colline stratégique de Mehsa, située à proximité du village de Jana Albawi au nord de la localité d’Oqeirabat dans la banlieue est de Hama.

Le correspondant a ajouté que l’armée avait complétement ratissé la colline, désamorcé des dizaines d’engins explosifs et de mines et saisi les armes et les munitions qui étaient dans plusieurs tunnels et QG qui appartenaient aux terroristes qui ont pris la fuite en direction du village de Jana Albawi et la localité d’Oqeirabat.

Dans la banlieue est de Homs, une source militaire a déclaré à SANA que des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec des forces alliées, avaient mené des opérations militaires au fond du désert et avancé dans la banlieue est de Homs, tout en reprenant le contrôle des villages et des localités de Taybah, Qalaat Taybah, Daher Hamrah, Saidet Sen, Lattoum Charqi, Lattoum Gharbi, Cheikh Ibrahim, Qabab Faransiya, Qasr Hir et Souk.

La source a précisé que les terroristes de « Daech » avaient subi de lourdes pertes dans ces opérations et qu’un certain nombre de leurs QG et leurs dépôts importants et fortifiés dans des zones montagneuses avaient été détruits.

Il a ajouté que de grandes quantités d’armes et de munitions avaient été saisies et que plusieurs véhicules piégés avaient été désamorcés dans ces opérations.

Toujours dans la banlieue est de Homs, d’autres unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, se sont emparées des zones de Hweissis, Qaret al-Aridhah, Touloul Qaret Tahin et Qoubour Chaalan et de certaines positions stratégiques et de nouvelles zones à l’ouest du mont de Chaer.

A Deir Ezzor, la source a indiqué à SANA que les deux armées de l’air, syrienne et russe, avaient détruit des véhicules et voitures, dont certains étaient dotés de mitrailleuses, des terroristes de « Daech », avaient abattu plus de 15 parmi eux et avaient blessé autres dans la colline d’Allouch, dans la périphérie de Maqaber et sur la route de Wadi Tharda.

Le correspondant de SANA a indiqué que des unités de l’armée s’étaient accrochées avec des terroristes de « Daech » dans la périphérie de Maqaber et dans le quartier de Rechdiya et avaient tué et blessé un certain nombre parmi eux.

Par ailleurs, des sources civiles dans la ville de Deir Ezzor ont souligné la destruction d’un immeuble dans le quartier de Kanamat, utilisé par les terroristes de «Daech» dans la fabrication des explosifs.

Les sources ont ajouté que des habitants de la ville de Deir Ezzor avaient libéré 50 personnes enlevées qui étaient dans une cache appartenant aux terroristes de «Daech» dans la localité de Ghranij et mis le feu dans un camion de carburant volé dans le village de Boqros.

Bulletin français

