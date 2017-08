La défense de Daech en Syrie s’effondre

🇸🇾🇷🇺🎥L’Aviation russe intensifie les frappes

La défense de Daech dans le centre de la Syrie s’effondre rapidement sous la pression de l’Armée arabe syrienne SAA et d’autres formations pro-gouvernementales soutenues par les forces aérospatiales russes.

Les forces gouvernementales, dirigées par les Forces du Tigre de la SAA, ont libéré les villages de Wadi Latum, Dagher, Latum, Quwayr et Dahr Matla au sud du village récemment libéré de Taybah à la route Sukhna-Resafa. Les troupes de l’armée et les miliciens pro-gouvernementaux sont maintenant à seulement 10 km de la création de la seconde poche de Daech dans la province.

Certaines sources spéculent même que les forces gouvernementales ont déjà fait cela. Cependant, aucune photo ou vidéo n’a été fournie.

Dans la région d’Uqayrabat, les troupes gouvernementales, menées par les 5e corps d’assaut ISIS Hunters, ont libéré Huwaisis, Wadi Huwaysis, Taraq Sawwanat Hasw, Wadi Awabid, Jub Shuyukh, Sharqa Reservoir, Aydiyah et les points avoisinants. Huwaysis avait été un important point fort de Daech utilisé par les terroristes comme point de départ pour les contre-attaques contre la SAA et ses alliés avançant dans la région.

Les avions de guerre des forces aérospatiales russes déployés en Syrie ont effectué 316 sorties de combat au cours des cinq derniers jours et ont effectué 819 attaques aériennes sur les terroristes de Daech, a annoncé lundi le chef du département des opérations principales de l’état-major général russe, le général Sergey Rudskoy.

Depuis le début du mois d’août, les avions de guerre russes ont effectué 990 sorties et ont mené 2 528 attaques aériennes sur des cibles terroristes. Les forces aériennes ont détruit 40 unités d’équipement militaire, 106 camions transportant des mitrailleuses lourdes et jusqu’à 800 terroristes.

Rudskoy a ajouté que l’opération visant à libérer «la Syrie centrale des terroristes est en voie d’achèvement». C’est pourquoi les terroristes de Daech tirent leurs unités les plus fortes dans la province de Deir Ezzor, se préparant à la dernière étape contre le SAA et ses alliés. De nombreux militants de Mossoul et les unités sont prêts à la bataille de Raqqa auraient déménagé là-bas.

Dès que la défense de Daech s’effondrera complètement au centre de la Syrie, la SAA et ses alliés se concentreront sur la levée du siège de Daech de Deir Ezzor..

Voix de Harold Hoover

southfront.org

Adaptation Yandex