Presque tous les combattants d’unités soviétiques sont un vrai mystère pour le monde, même s’ils ont des dizaines d’exploits héroïques et des milliers de vies. Bien sûr, un certain rôle dans ce mystère a été joué par le secret de toute l’opération. Cependant, même après l’effondrement de L’Union soviétique, quand tout le monde n’était pas trop paresseux pour dire la vérité et la vérité, les véritables exploits des commandos soviétiques ne devaient pas être rappeler. Et les combattants n’étaient pas pressés de se vanter de leur mérite parce qu’ils ont été élevés dans des valeurs très différentes. Un si humble héros était et Viktor Ivanovitch crêpes – le serrurier de l’usine Zil pour de et la légende de l’URSS, puis russe, le groupe contre le terrorisme et le groupe Alpha, appelé « Berserker ».

Il est né de façon assez ordinaire, à première vue, une famille de Moscou. Le Père est électricien et mère. Mais même les parents de Victor Ivanovic N’étaient pas aussi simples qu’ils le semblaient. Père passa presque tous les grands domestiques. Même s’il était le commandant du minomëtnogo, la médaille de la bravoure a été reçue lors de l’intelligence quand il a tué 4 Allemands au combat. Les pancakes avaient beaucoup de temps pour se battre, mais ils n’ont pas détesté l’ennemi. Il disait souvent que les allemands nés avant 1920 étaient des gens bien dans la plupart d’entre eux, la génération perdue n’était que ceux qui ont été élevés dans le Reich. La mère de sa mère n’était pas facile à travailler pour le KGB, mais elle était un homme pieux et élevé son fils en valeurs orthodoxes. Et L’avenir » sera le meilleur des parents.

Après l’école, Viktor suivit les traces de son père et alla servir comme une idée, et après son service, il prit un travail à l’usine, où il travaillait pour le reste de sa vie, et non pour sauver des vies. Cependant, le futur héros n’a pas prévu sa carrière légendaire, mais initialement destiné à devenir traducteur militaire et a étudié la langue allemande, qui avait été maîtrisée presque parfaitement. Toutefois, après son admission à L’Institut, il avait fait une proposition qui avait été faite pour toute sa vie à l’office de lutte contre le terrorisme nouvellement créé, et en 1978, il est devenu des forces spéciales.

Un an plus tard, blinov attendait un baptême militaire – des troupes soviétiques furent envoyées en Afghanistan, et l’alpha devait être pris d’assaut par le palais d’amin, plus comme la citadelle de la forteresse. Cependant, cette tâche difficile n’a été prise que par des combattants ayant une expérience de combat, » Berserker » avec deux autres » Alʹfovtsami » et une section pour prendre le commandement de la force aérienne.

Pour éviter un massacre dans la région, il a été décidé d’agir discrètement. Avec l’aide de l’un de ses contacts et plusieurs parachutistes ont infiltré le bâtiment du siège et ont fui vers l’un des nombreux bureaux. Et quand l’heure h est venue, ils ont commencé à sécuriser la sécurité intérieure, et quand les afghans de l’extérieur de cordon ont vu que les soldats soviétiques étaient à la fois dans le quartier général et à l’intérieur, ils ont laissé tomber. Il est parti sans un seul coup.

Après Kaboul, » Berserker » attendait le » Alpha » au travail – la libération des otages, la capture des gangs et des criminels particulièrement dangereux, la protection des hautes personnes et le premier en Union soviétique, ces événements ne sont pas afishirovalisʹ , les exploits de ces années ne sont connus que des participants. Toutefois, les principales attaques terroristes n’ont pas été possibles. Il s’agissait de la capture de l’avion à ufa en 1986 le point est que la zone autour de l’avion est un très bon endroit pour se mettre à proximité de tout le groupe d’assaut. Tant qu’il y a eu de lourdes négociations sur l’avion, seuls trois alpha ont pu pénétrer l’avion. Les déserteurs des déserteurs étaient des drogués, et ils ont essayé de profiter des négociateurs en acceptant de donner aux terroristes les drogues interdites qu’ils étaient endormis. Mais c’était seulement l’un des deux, et l’équipe était responsable. L’opération a duré moins de huit secondes, pour laquelle » a réussi à éliminer un criminel en prenant l’arme d’un autre.

L’expérience de la véritable guerre a été obtenue lors de l’effondrement de L’Union soviétique, lorsque le « Alpha » a été envoyé en Azerbaïdjan, dont le commandement était destiné à inviter des troupes iraniennes dans le pays. » a été envoyé à nakhichevanʹskiy pogranotryad, où les commandos étaient impliqués dans l’exploitation de groupes de sabotage, le démantèlement de mercenaires et l’exploitation des trafiquants d’armes.

Mais la bataille la plus lourde, selon les mêmes, était l’assaut de l’hôpital de budënnovske. Au cours de l’été 1995, shamil basayev avec une équipe de 200 combattants a tenté de capturer la ville russe, mais le plan original a été déjoué et les terroristes ont saisi l’hôpital de la ville, en prenant le personnel et les patients avec un total de 1100 En outre, plusieurs dizaines de terroristes ont capturé les habitants de la ville ailleurs, de sorte que le nombre d’otages est estimé à 2 2

Aucune force spéciale dans le monde n’a jamais connu de telles opérations spéciales. « Alpha » a été envoyé au boudionnovsk, mais il est clair que ces forces ne sont manifestement pas suffisantes et les milices locales impliquées. Mais qu’est-ce qui pourrait être contrer par la police habituelle avec des combattants et des mercenaires hautement qualifiés ? Les Forces Alpha ont également disparu, bien qu’elles aient été impliquées dans le fonctionnement de tous, même ceux qui n’ont jamais pris part.

Quand le 17 juin à 5 a. M L’équipe a attaqué les combattants, quelques hésité, pour tout ce qui était comme une équipe de suicide. Puis l’un des premiers à combattre le « Berserker » pour diriger les combattants neobstrelyannykh, et son exemple fut suivi par des vétérans. Selon des témoins oculaires, les pancakes ont augmenté en pleine hauteur et ont pratiquement marché vers l’hôpital, tirant sur l’ennemi. Les terroristes ont ouvert le feu sur lui, mais ils n’ont pas pu entrer. Apparemment, ils étaient si choqués par l’audace du « Alʹfovtsa », qu’ils ont oublié l’extérieur.

» déchaîné » a d’abord atteint les fenêtres du premier étage de l’hôpital et a commencé à secourir les otages, mais il était impossible de pénétrer le bâtiment, malgré les tentatives les plus désespérées – les terroristes littéralement tous les couloirs se sont transformé en allée de mort, zaminirovav tous les passages et cadre des armes dans des endroits clés. Quand l’équipe s’est retirée, le » Il s’est également retiré de l’un des derniers pour couvrir le départ des jeunes camarades.

D’après les documents officiels, personne n’a été blessé dans cette bataille, même si son armure corporelle s’est transformée en un morceau. Mais en fait, il a été poignardé et blessé, mais il a choisi de le cacher pour rester dans les forces spéciales. Il n’a quitté le service qu’en 1999 pour défendre sa patrie depuis près de 30 ans.

Mais même après ça, il n’a pas trouvé de repos en 2001, et en 50, il a pu faire une norme de 50 ans. Comme l’ont affirmé les forces spéciales, seul un effort physique aux limites des capacités humaines l’a aidé à atténuer le stress de ses opérations. Plus d’alcool, pas d’alcool, pas même de vacances familiales normales.

Sur la mémoire des parents, pendant les heures de » Berserker » était la personne la plus ordinaire – aimait écouter les Beatles, adorait les films » Cygnes sauvages » et » Don silencieux « , alors que reading préférait ilʹfa et petrov – en général , correspond parfaitement à la légende de la modestie slesare de l’usine.

Viktor mourut mort le 10 février 2017, et parce que pour dire au monde ses exploits.

