La Russie réitère le soutien de la Russie à la Syrie pour l’éradication du terrorisme

Lattaquié/ Le représentant du commandement des forces russes en Syrie, a réitéré le soutien de la Russie à la Syrie pour l’éradication du terrorisme et à la poursuite processus de la réconciliation en Syrie.

Dans un communiqué, le représentant des forces russes opérant en Syrie a affirmé que la Russie soutient toujours le peuple syrien et que c’est pour cela qu’elle a répondu à la demande de la République arabe syrienne d’éradiquer les terroristes.

Il a ajouté que les actes des terroristes avaient abouti à la destruction des établissements industriels, sociaux et des monuments culturels, menacé l’existence de l’Etat syrien et obligé des millions de civils de quitter leurs maisons.

Il a abordé la création des deux zones de désescalade à Ghouta est et au nord de la ville de Homs, soulignant qu’une action est en cours pour réparer les routes et les réseaux des eaux et de l’électricité dans le but de créer les circonstances appropriées pour le retour des déplacés.

Il a fait savoir que la Russie avait déployé la police militaire russe aux environs de ces zones pour interdire les provocations et assurer l’engagement au régime de l’arrêt des combats dans les zones de désescalade, ajoutant que son pays œuvre, en collaboration avec les partenaires iraniens et turcs, pour créer une zone de désescalade dans le gouvernorat d’Idleb.

«La prochaine phase sera celle de la réconciliation nationale via le retour des services de l’autorité locale dans les villes et les localités incluses dans les zones de désescalade», a-t-il dit.

Il a, enfin, appelé tous les Syriens qui veulent débarrasser leur pays du terrorisme à croire que seuls les efforts communs permettront à l’arrêt de la guerre et au retour de la paix à leur pays.

