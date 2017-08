🇷🇺 La Marine russe tire des missiles de croisière sur Daech en Syrie

🇷🇺 Les Forces russes attaquent Daech aux missiles

By Leith Fadel

Beyrouth, Liban, 12h50 -la marine russe a tiré plusieurs missiles de croisière vers l’État islamique Daech sur les positions au centre de la Syrie la nuit dernière, une source militaire a déclaré à Al-Masdar News ce matin.

Selon la source militaire, la marine russe a frappé les installations de l’Etat islamique à l’intérieur d’Uqayrbat, bastion du groupe terroriste, qui se trouve dans la campagne Est du gouvernorat de Hama.

Cette dernière attaque par la marine russe survient quelques jours après que l’Armée arabe syrienne SAA a commencé leur offensive dans l’Est de la campagne de Salamiyeh.

L’armée arabe syrienne s’attaque maintenant aux positions de l’État islamique dans le Nord-Est de Hama, où elle espère rejoindre leurs forces dans le gouvernorat de Homs..

