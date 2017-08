Syrie :L’armée avance 25 km dans la banlieue sud de Raqqa

🎥 De nombreux terroristes de Daech, dont des Saoudiens et Koweitiens, ont été tués dans des opérations à Deir Ezzor

Gouvernorats / Une source militaire a affirmé que des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, avaient repris le contrôle de 7 villages et de plusieurs collines dans les deux banlieues de Raqqa et Hama.

Dans une déclaration à SANA, la source a souligné que des unités de l’armée avaient avancé 25 km dans la banlieue sud de Raqqa et repris le contrôle de Tell Asfar, Dhouhour Mamalaha, Rassem Omali, Rajem Chyh, Soh Dleij, Qerba et Wadi Aouj après y avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes de « Daech ».

La source a fait savoir que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, s’étaient emparées de collines sur l’axe d’Atherya dans la banlieue est de Hama.

La source a fait noter que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, avaient poursuivi leurs opérations militaires contre les terroristes de « Daech » dans la banlieue est de Salamiya et repris le contrôle de plusieurs collines dans la périphérie du village de Salba.

La source a ajouté que les opérations de l’armée s’étaient soldées par la neutralisation de nombreux terroristes de « Daech » et par la destruction de leurs armes.

En outre, de nombreux terroristes du réseau «Daech», dont des Saoudiens et Koweitiens, ont été tués dans des opérations exécutées par l’armée arabe syrienne dans le gouvernorat de Deir Ezzor.

Le correspondant de SANA dans la ville a indiqué que des unités de l’armée s’étaient accrochées avec le réseau sur les axes de Hweiqa et Ruchdiyah et aux alentours de l’aéroport et fait de nombreux tués et blessés parmi eux et détruit une quantité d’armes et de munitions qui étaient en leur possession.

«L’armée de l’air a aussi effectué des raids intensifs sur les fiefs et les lignes de ravitaillement du réseau «Daech» dans les zones du Panorama et de Mawared, les quartiers de Richediyah, Hweiqa, Khassarat et les villages de Husseiniyah, Bgheiliya, Hatha, Hweijat Saker, Ayyach et Masrab», selon le correspondant qui a ajouté que les raids s’étaient soldés par la destruction de repaires du réseau précité et la neutralisation de nombreux terroristes, dont deux Koweitiens, un Saoudien et un Malaisien.

D’autre part, des sources civiles dans la banlieue ouest de Deir Ezzor ont souligné qu’un groupe de terroristes de «Daech», dont deux chefs sécuritaires du réseau, avait pris la fuite avec en leur possession 39 millions L.S.

L.S. la livre syrienne 100 LS = 1,61 €