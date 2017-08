Daech a une peur bleue de l’Iran

Daech commet de nombreux crimes au nom des États-Unis en Irak et en Syrie et le Front al-Nosra, au nom du régime sioniste – Gén. Ahmad Reza Pourdastan

Daech n’a jamais osé s’approcher des frontières iraniennes, a affirmé le vice-commandant de l’armée iranienne, tout en louant la haute disponibilité des unités de l’armée sur les frontières.

Le général Ahmad Reza Pourdastan a fait ces déclarations ce mercredi 16 août 2017 à midi devant le personnel de la brigade blindée 316.

« La démonstration de force des forces armées du pays ont dissuadé Daech de ne serait-ce qu’imaginer s’approcher des frontières iraniennes. Mais il est très important de renforcer nos capacités », a affirmé le général Pourdastan.

« Nos forces armées ne doivent pas être surprises. Les caractéristiques les plus importantes des forces armées bien disposées sont d’avoir une bonne connaissance des situations interne et externe du pays et d’être toujours disponibles », a-t-il ajouté.

« Malgré quelques petites menaces dans la région, les unités déployées sur les frontières sont pleinement disponibles. Cependant, il ne faut pas oublier que les unités de ravitaillement doivent être plus prêtes que jamais », a conclu le général Pourdastan.

presstv.ir