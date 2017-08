Cartographie des principales bases militaires américaines près de la Corée du Nord

Au milieu des tensions croissantes avec Pyongyang, le président américain Donald Trump a tweeté que les forces américaines sont « verrouillées et chargées » pour répondre à une attaque de la Corée du Nord.

Bien que la présence militaire américaine en Corée du Sud soit bien placée sur la défensive, toute attaque offensive contre le Nord nécessiterait le déploiement d’un nombre considérable de moyens militaires, et le Pentagone a confirmé qu’aucun tel déploiement n’a eu lieu.

Comme le souligne Niall McCarthy de Statista, environ 23 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud et près de 40 000 autres sont stationnés au Japon.

L’infographie suivante donne un aperçu des principales bases militaires américaines dans la région qui serait indispensable en cas conflit avec la Corée du Nord..

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 août 2017