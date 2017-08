Syrie : L’armée s’empare de la colline de Job Mazare’ à Salamyeh

Les mercenaires étrangers de Daech fuient les batailles!😠😩🤣

Gouvernorats / Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, ont mené une opération de qualité à l’est de la ville de Salamyeh dans la banlieue de Hama.

Le correspondant de SANA à Hama a indiqué que des unités de l’armée avaient repris le contrôle de la colline de Job Mazare’ donnant sur le village de Salba après y avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes de « Daech ».

A Deir Ezzor, le correspondant de SANA a fait savoir que des unités de l’armée avaient tué et blessé de nombreux terroristes de « Daech » dans des accrochages qui avaient éclaté dans la périphérie de l’aéroport et sur l’axe du village de Bgheiliya dans la banlieue ouest du gouvernorat.

Le correspondant a indiqué que l’armée de l’air avait détruit des caches des terroristes de « Daech » dans des frappes intensives contre les villages d’Ayyach, Hattela, Husseiniya, Houeijet Saker et Maqaber.

Par ailleurs, des sources civiles dans la banlieue de Deir Ezzor ont fait noter que les terroristes de « Daech » avaient neutralisé un certain nombre de leurs mercenaires étrangers qui avaient pris la fuite des batailles dans les quartiers de Madina, la ville de Mouhassane, et dans les deux villages de Boulil et Boqros.

Dans la banlieue est de Homs, l’armée de l’air a détruit 6 véhicules des terroristes de «Daech» au nord-est de la localité de Hmeima.

R.F. / R.B.

sana.sy