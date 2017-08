Syrie :L’Armée syrienne abat un avion de Daech transportant des explosifs à Deir Ezzor

Des habitants ont éliminé des terroristes de Daech!✌️💐

La garnison de l’aéroport de Deir Ezzor abat un avion télécommandé appartenant au réseau ‘’Daech’’.

Deir Ezzor/ Dans leurs opérations continuelles menées contre les rassemblements et les positions des terroristes du réseau ‘’Daech’’ dans la ville de Deir Ezzor et à sa périphérie, des unités de l’armée arabe syrienne ont abattu un avion télécommandé et chargé de bombes appartenant aux terroristes du réseau à la périphérie de l’aéroport de Deir Ezzor, selon le correspondant de SANA dans le gouvernorat.

Le correspondant a précisé que la garnison de l’aéroport de Deir Ezzor s’était accrochée avec des groupes terroristes de ‘’Daech’’ à la périphérie de l’aéroport, avait pris pour cible un avion télécommandé et l’avait abattu.

Par ailleurs, le correspondent a fait noter que l’armée de l’air syrienne avait effectué des raids contre des positions et des rassemblements des terroristes du réseau dans les villages de Choula, Begheliyah, Maqaber, Ayache, Ein Bojouma’a et dans la zone du Panorama, ce qui a causé la neutralisation d’un certain nombre de terroristes et la destruction de leurs positions, armes et munitions.

Pour leur part, des sources civiles ont indiqué qu’un groupe d’habitants avaient éliminé 7 terroristes de ‘’Daech’’, dont 4 de nationalité étrangère, dans la zone de Ketf dans la ville de Boukamal.

D.H./ L.A.

