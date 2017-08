Russie : La reprise du contrôle par l’armée syrienne de la ville de Sukhnah

🇷🇺 Chef Poutine a dit «Il faut les buter jusque dans les chiottes»📹

Moscou/Le ministère russe de la Défense a affirmé que la reprise par l’armée syrienne du contrôle de la ville de Sukhneh prélude à lever le siège imposé à Deir Ezzor.

Dans un communiqué publié sur la reprise du contrôle de la ville de Sukhneh, le ministère russe a fait noter que ‘’des unités de l’armée arabe syrienne, soutenues par l’armée de l’air russe, avaient expulsé les terroristes du réseau ‘’Daech’’ des quartiers est et ouest de la ville de Sukhneh et avancé pour libérer le centre et le sud de la ville. «La phase cruciale de la libération de la ville se représente par la reprise du contrôle de tous les hauteurs surplombant l’entour de la ville’’, a ajouté le communiqué.

Dans une interview avec la chaîne ‘’Russia 24’’, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a considéré que ‘’la levée du siège et la libération de la ville de Deir Ezzor du réseau ‘’Daech’’ démontreront l’ampleur du succès de la lutte contre le terrorisme en Syrie’’.

Choïgou a ajouté que ‘’les zone de désescalade en Syrie sont ouvertes pour recevoir les aides humanitaires’’, affirmant que Moscou attend de la part des Organisations internationales, dont en particulier des Nations unies, d’apporter leur soutien aux Syriens.

Choïgou a révélé que ‘’Moscou est prêt à jouer le rôle de médiateur et à organiser l’acheminement de ces aides aux habitants des zones de désescalade’’.

sana.sy

