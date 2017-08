🇸🇾 La #Syrie reprend le contrôle de ses frontières méridionales

🇸🇾 L’armée syrienne contrôle tous les postes frontières entre la Syrie et la Jordanie

Par Strategika 51

Les médias n’en parlent pas du tout: pour la première fois depuis le commencement de la guerre en cours en Syrie, un certain 15 mars 2011, un gouvernorat (préfecture) syrien vient de se débarrasser de toute forme de présence armée rebelle.Â

A Suwaida, dans l’extrême Sud de la Syrie, l’armée syrienne vient de reprendre le contrôle d’un terrtoire désertique de 4000 km2 et l’ensemble des postes frontaliers avec la Jordanie voisine.

Les petits contingents US et britannique déployés au sein des « guerriers du désert », une force rebelle d’élite à Al-Tanf non loin de la jonction entre les frontières d’Irak, de la Jordanie et de la Syrie, se sont retirés aprés avoir été encerclés par des unités du Hezbollah libanais et des milices du Hachd-Echaabi (mobilisation populaire), une redoutable force paramilitaire irakienne.

Cette milice d’obédience chiite a participé à la trés sanglante bataille pour  le contrôle de la grande ville irakienne de Mossoul.

Cependant,  les USA, la Turquie et les kurdes veulent écarter cette force des préparatifs en cours visant à reprendre Telafar en Irak en raison de calculs politiques mettant en jeu l’équilibre ethnique et confessionnel mais surtout l’accès aux ressources fossiles, objet d’un enjeu majeur entre Baghdad et les régions autonomes kurdes revendiquant le séparatisme et l’instauration d’un État kurde indépendant. Objectif auquel s’oppose Ankara, Baghdad, Damas et Téhéran.

