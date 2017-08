Syrie : Hama sera bientôt « nettoyé » !

🎥 Sukhnah libérée par les unités de chars et l’infanterie syrienne!💐🎸🍻

Les forces syriennes et leurs alliés ont réalisé de nouveaux progrès l’est du gouvernorat d’Hama, repoussant les terroristes de Daech.

Vendredi, l’armée syrienne a avancé vers la ville de Salba, située à l’est d’Al-Mabujah, reprenant le contrôle d’importantes collines et des points sensibles. C’est au terme de plusieurs heures d’intenses affrontements contre Daech, débuté vendredi matin que les forces syriennes ont réussi à reconquérir cette zone stratégique. Le bilan des pertes dans les rangs des terroristes est lourd : au moins 20 terroristes ont été tués ou blessés lors de ces affrontements. Les renforts de l’armée syrienne continuent d’affluer à l’est d’Hama, dans le cadre d’un effort plus large pour lancer l’offensive contre Daech dans la région.

Dans la région de Deir ez-Zor, il est maintenant primordial d’avancer et faire reculer les terroristes dans leurs derniers retranchements.

De nombreuses unités de chars et d’infanterie de l’armée syrienne se sont rassemblées à l’est de la ville de Sukhnah, fraîchement libérée. Selon des sources proches de l’armée syrienne, les véhicules de combat et les camions remplis de troupes d’assaut bien équipées sont stationnés dans la ville. Il s’agit d’unités qui serviront de pionniers dans la longue et décisive reconquête de la région stratégique de Deir ez-Zor.

parstoday.com

Vidéo de Sukhnah