✌️Syrie :L’armée mène une opération commando au-delà des lignes de ‘’Daech’’ entre Raqqa et Homs

📹✌️L’armée syrienne attaque Daesh au Sud et Sud-Ouest de Deir ez-Zor

Gouvernorats/ Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, ont poursuivi avec succès leurs opérations au fond du désert en menant la nuit une opération commando au-delà des lignes du réseau terroriste “Daech” au sud de la localité de Kadir aux frontières administratives entre Raqqa et Homs.

Une source militaire a indiqué à SANA que l’opération avait contribué à la progression des unités de l’armée et des forces alliées dans 21 km, à la prise du contrôle de Khurbet Makman et de la localité de Kadir à l’avance de 12 km au sud-est de Raqqa et à la sécurisation du village de Bir Rahoum, après avoir éliminé de nombreux terroristes de “Daech”, détruit 3 chars, 17 véhicules dotés de mitrailleuses et 7 véhicules piégés et saisi deux chars et nombre de canons de différents types.

Dans le même contexte, d’autres unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, se sont, totalement, emparées de la ville de Sukhnah dans la banlieue est de Homs, après une série d’opérations intensives contre le réseau terroristes “Daech”.

La source a précisé que les opérations s’étaient soldées par la neutralisation d’un grand nombre de terroristes et la destruction de leurs armes et munitions, faisant savoir que l’armée, en collaboration avec les forces alliées, continuent leurs opérations dans le but de sécuriser la périphérie de la zone et traquer les terroristes qui en avaient pris la fuite.

Elle a ajouté que les sapeurs de l’armée arabe syrienne désamorcent actuellement les charges et les engins explosifs que les terroristes de “Daech” avaient plantés dans les immeubles et les rues.

Dans la banlieue ouest de Deir Ezzor, le correspondant de l’Agence SANA a indiqué que l’armée de l’air avait mené des raids sur les QG et les rassemblements des terroristes de « Daech » dans la zone de Mawared, et la périphérie de la colline de Brok, à Tharda et dans le village de Bgheiliya.

« Les raids se sont soldés par la neutralisation d’un certain nombre de terroristes de «Daech» et la destruction de leurs véhicules », a dit le correspondant.

Il a ajouté que des unités de l’armée avaient repoussé une attaque menée par des terroristes affiliés au «Daech » contre des points de contrôle militaires sur l’axe du village de Bgheiliya dans la banlieue ouest de Deir Ezzor.

sana.sy

Vidéo, bataille à Deir ez-Zor